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ФИФА разрешит клубам подписывать контракты с несовершеннолетними игроками на 5 лет

В среду, 10 июня, международная федерация футбола (ФИФА) и международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) подписали договор о сотрудничестве.

В среду, 10 июня, международная федерация футбола (ФИФА) и международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) подписали договор о сотрудничестве.

Одним из пунктов соглашения является внесение изменений в правила, регулирующие трансферный рынок. Изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

Теперь в контракты игроков должны включаться пункты о справедливом и соразмерном расторжении соглашений, чтобы обеспечить свободу переходов между клубами.

Также игроки, зарабатывающие менее 150 тысяч евро в год, будут иметь право на бонус в размере 5 процентов от суммы, выплаченной за трансфер.

Третьим важным пунктом является то, что контракты для несовершеннолетних игроков в возрасте до 18 лет теперь могут заключаться максимум на пять лет вместо трех, но в зависимости от определенных условий.

Также будет создана глобальная платформа для социального диалога, аналогичная той, которая уже существует в Европе, объединяющая ФИФА, ФИФПро, WLA (лиги) и EFC (клубы).