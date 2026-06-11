Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.40
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Южная Корея
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.19
П2
2.86
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

Матвей Сафонов сменил прическу и показал новый образ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале показал свой новый внешний образ.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале показал свой новый внешний образ.

«Всем привет. Думал спросить, чтобы вы оценили новый образ, но мне без разницы, поэтому просто наблюдайте. Обнялись», — сказал Сафонов.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Он помог парижской команде выиграть Лигу 1, Лигу чемпионов, Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок.

Сафонов — лучший игрок «ПСЖ» в мае. Он останется основным вратарем в следующем сезоне, считают во Франции.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше