Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.40
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Южная Корея
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.19
П2
2.86
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

Сампаоли стал новым тренером «Атлетико Тальерес»

«Атлетико Тальерес» объявил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли.

«Атлетико Тальерес» объявил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Он заменит Карлоса Тевеса, уволенного после вылета команды в 1/16 финала плей-офф Апертуры.

«Обладая выдающейся международной карьерой, сильной футбольной репутацией и способностью справляться с серьезными задачами, Сампаоли приходит в клуб, чтобы привнести свой опыт, убежденность и лидерские качества», — говорится в пресс-релизе.

В тренерский штаб Сампаоли войдут Пабло Фернандес (тренер по физической подготовке), Маркос Фернандес (тренер по физической подготовке) и Диого Мешине Алвес (помощник тренера).

В сезоне-2026 «Атлетико Тальерес» занял 8-е место в чемпионате Аргентины.

Ранее Сампаоли работал с «Атлетико Минейро», «Ренном», «Фламенго», «Севильей», «Марселем», «Сантосом» и сборной Аргентины.