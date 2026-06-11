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Легенда футбола обвинил Моуринью в истериках

Бывший футболист мадридского «Реала» Майкл Оуэн заявил, что не понимает назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды, передает Goal.

Источник: Reuters

«Нельзя просто поставить Моуринью и считать, что победы гарантированы, и вы еще должны терпеть весь тот мусор, который ему сопутствует — истерики и прочие вещи. Нет никаких гарантий, что с ним команда будет выигрывать», — сказал Оуэн.

Моуринью сменит на этом посту Альваро Арбелоа, который возглавил «Реал» в январе 2026 года после ухода Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа команда провела 28 матчей, одержала 18 побед и закончила сезон-2025/26 без трофеев, уступив чемпионство «Барселоне».

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место. Мадридский клуб также не смог пройти «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В национальном Кубке команда вылетела на стадии ⅛ финала, проиграв «Альбасете», а в матче за Суперкубок Испании вновь уступила «Барселоне».