Легенда футбола обвинил Моуринью в истериках

«Нельзя просто поставить Моуринью и считать, что победы гарантированы, и вы еще должны терпеть весь тот мусор, который ему сопутствует — истерики и прочие вещи. Нет никаких гарантий, что с ним команда будет выигрывать», — сказал Оуэн.