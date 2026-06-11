Жозе Моуринью возглавил «Реал»

На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальские клубы «Униао Лейрия» и «Порту», итальянские «Интер» и «Рому», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», турецкий «Фенербахче». Вместе с «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с МЮ выигрывал Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги. Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Интером» и «Порту»), обладателем Кубка УЕФА (с «Порту»), победителем Лиги конференций (с «Ромой»), двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии.