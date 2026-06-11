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Жозе Моуринью возглавил «Реал»

Контракт Моуриньо с «Реалом» рассчитан до 2029 года.

Источник: Getty Images

Жозе Моуринью стал новым главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Контракт 63-летнего португальца рассчитан до 2029 года.

На этом посту Моуринью сменил Альваро Арбелоа, который пришел в клуб в январе этого года после отставки Хаби Алонсо.

Прошедший сезон для «Реала» сложился неудачно: команда вылетела в ¼ финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (4:6 по сумме встреч), а 11 мая проиграла «Барселоне» и позволила ей выиграть чемпионат Испании.

Моуринью работал с командой с 2010 по 2013 год. С португальцем «Реал» выиграл чемпионат Испании (2011/12), Кубок страны (2010/11) и Суперкубок Испании (2011/12).

Предыдущим местом работы Моуринью была португальская «Бенфика», которую он возглавлял с сентября 2025 года.

На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальские клубы «Униао Лейрия» и «Порту», итальянские «Интер» и «Рому», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», турецкий «Фенербахче». Вместе с «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с МЮ выигрывал Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги. Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Интером» и «Порту»), обладателем Кубка УЕФА (с «Порту»), победителем Лиги конференций (с «Ромой»), двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии.