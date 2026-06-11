Романо: «Реал» согласовал трансфер Бернарду Силвы

В сезоне-2025/26 Силва забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 53 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Помимо «Реала», к хавбеку также проявляла интерес «Барселона».