Романо: «Реал» согласовал трансфер Бернарду Силвы

По данным источника, мадридский клуб согласовал контракт с 31-летним португальцем до конца июня 2028 года с опцией продления.
Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В апреле 2026 года футболист сообщил, что покинет команду в июне по окончании срока действия контракта.
В сезоне-2025/26 Силва забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 53 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Помимо «Реала», к хавбеку также проявляла интерес «Барселона».
В четверг, 11 июня «Реал» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.