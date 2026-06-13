Экс-футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Туре возглавил «Слован»

Ранее Туре работал ассистентом главного тренера в сборной Саудовской Аравии. Во время карьеры игрока ивуариец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны в составе «Барселоны», а также по три раза побеждал в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Кубке английской лиги за «Манчестер Сити». В активе игрока также Кубок и Суперкубок Англии.