Руни посоветовал «Манчестер Юнайтед» вернуть проданного игрока: «Я не мог поверить, что “МЮ” отпустил его»

«Я не мог поверить, что “Манчестер Юнайтед” отпустил его. Он невероятно много работает. В тот момент он был одним из тех игроков, которых ты хочешь видеть на поле каждую неделю, потому что казалось, что другие не выкладываются, а он был эффективен. Он играл выше по полю и забивал важные голы», — сказал Руни в эфире The Wayne Rooney Show.
Руни, который выходил на поле вместе с Мактоминеем на протяжении 94 минут в двух матчах АПЛ в мае 2017 года, подчеркнул, что «Юнайтед» сейчас отчаянно не хватает работоспособности шотландца:
«Когда “Юнайтед” отпустил его, я подумал: “Вау, что здесь происходит?” Хотелось бы, чтобы он сейчас вернулся в “Юнайтед”.