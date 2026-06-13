Руни посоветовал «Манчестер Юнайтед» вернуть проданного игрока: «Я не мог поверить, что “МЮ” отпустил его»

«Я не мог поверить, что “Манчестер Юнайтед” отпустил его. Он невероятно много работает. В тот момент он был одним из тех игроков, которых ты хочешь видеть на поле каждую неделю, потому что казалось, что другие не выкладываются, а он был эффективен. Он играл выше по полю и забивал важные голы», — сказал Руни в эфире The Wayne Rooney Show.