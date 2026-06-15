Футбольного судью посадили на 5 суток за оскорбления во время матча

По данным информационного портала Абайской области Abaiaqparatkz, Исмуратов осужден за то, что 14 июня во время матча между «Елимаем» и «Ордабасы» в Семее, административном центре Абайской области, нарушил общественный порядок, используя оскорбительные выражения в адрес игроков и руководства «Елимая» во время и после игры. Арбитр позже был задержан полицией в аэропорту Астаны, куда он вернулся после матча.