Футбольного судью посадили на 5 суток за оскорбления во время матча

АСТАНА, 15 июня. /ТАСС/. Суд в Казахстане приговорил к пяти суткам тюремного заключения главного судью матча чемпионата Казахстана по футболу в премьер-лиге между «Елимаем» и «Ордабасы» Армана Исмуратова. Об этом сообщил глава филиала по Абайской области Центра содействия политики президента по противодействию коррупции Серик Байгалиев.
«Только что представители футбольного клуба “Елимай” вышли из зала административного суда [города Семея]. Судья огласила вердикт — пять суток ареста судье Исмуратову», — сообщил Байгалиев на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).
По данным информационного портала Абайской области Abaiaqparatkz, Исмуратов осужден за то, что 14 июня во время матча между «Елимаем» и «Ордабасы» в Семее, административном центре Абайской области, нарушил общественный порядок, используя оскорбительные выражения в адрес игроков и руководства «Елимая» во время и после игры. Арбитр позже был задержан полицией в аэропорту Астаны, куда он вернулся после матча.
Ранее Андрей Карпович, главный тренер «Елимая», проигравшего в том матче, обвинил Исмуратова в нецензурной брани, а также заявил о том, что арбитр после игры пообещал «долбить» его клуб в оставшихся матчах чемпионата страны, сообщало издание sports.kz.
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