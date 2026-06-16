Топпмеллера назначили тренером «Ланса»

Топпмеллер сменил на посту француза Пьера Сажа, который в июне возглавил английский «Кристал Пэлас». Последним местом работы Топпмеллера был немецкий «Айнтрахт», он тренировал команду с 2023 года и был уволен в начале 2026-го.