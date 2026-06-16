Топпмеллера назначили тренером «Ланса»

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Немецкий специалист Дино Топпмеллер назначен новым главным тренером французского футбольного клуба «Ланс», сообщается на сайте команды.
Топпмеллер сменил на посту француза Пьера Сажа, который в июне возглавил английский «Кристал Пэлас». Последним местом работы Топпмеллера был немецкий «Айнтрахт», он тренировал команду с 2023 года и был уволен в начале 2026-го.
Контракт с 45-летним специалистом, сыном игрока сборной Германии и тренера Клауса Топпмеллера, заключен до 2028 года.
По итогам минувшего чемпионата Франции «Ланс» с 70 очками занял второе место в турнирной таблице, уступив титул «Пари Сен-Жермен» (76).