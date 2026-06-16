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«Реал» продлил контракт с Рюдигером до июня 2027 года

Футбольный клуб «Реал» продлил контракт с защитником Рюдигером до июня 2027 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» продлил контракт с немецким защитником Антонио Рюдигером, сообщается на сайте команды.

Новое соглашение с 33-летним защитником рассчитано до июня 2027 года.

Рюдигер выступает за «Реал» с 2022 года. В составе команды защитник выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также два Суперкубка УЕФА. До перехода в «Реал» Рюдигер играл за лондонский «Челси», вместе с которым стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии. В разные годы карьеры футболист также выступал за немецкий «Штутгарт» и итальянскую «Рому».

Спортсмен вошел в заявку сборной Германии на чемпионат мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В активе Рюдигера 83 матча и три гола за национальную команду.