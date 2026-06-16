Лукашенко жестко выругался на белорусский футбол

«Почему я обратился к спорту? Не только к хоккею. Уже и президента начинают критиковать за то, что уделяет внимание хоккею. Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть», — цитирует слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».