Лукашенко жестко выругался на белорусский футбол

МИНСК, 16 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея затронул и другой вид спорта — футбол, отметив, что в белорусском футболе «пока не на что смотреть».
«Почему я обратился к спорту? Не только к хоккею. Уже и президента начинают критиковать за то, что уделяет внимание хоккею. Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть», — цитирует слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
По словам президента, не надо обижаться, что он меньше внимания уделяет футболу. «Ничуть не меньше. Футбол и хоккей — это основные виды спорта везде. Потому что они массовые. Это народные виды спорта», — сказал он.