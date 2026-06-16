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Лукашенко жестко выругался на белорусский футбол

Лукашенко: в белорусском футболе «пока не на что смотреть».

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 16 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея затронул и другой вид спорта — футбол, отметив, что в белорусском футболе «пока не на что смотреть».

«Почему я обратился к спорту? Не только к хоккею. Уже и президента начинают критиковать за то, что уделяет внимание хоккею. Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть», — цитирует слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

По словам президента, не надо обижаться, что он меньше внимания уделяет футболу. «Ничуть не меньше. Футбол и хоккей — это основные виды спорта везде. Потому что они массовые. Это народные виды спорта», — сказал он.