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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать двух игроков «Вест Хэма». За них просят 140 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать двух футболистов «Вест Хэма». Как сообщает Daily Mail, «красные дьяволы» претендуют на полузащитника Матеуша Фернандеса и нападающего Крисенсио Саммервилла.

Источник: Sport24

«Вест Хэм» хочет выручить за футболистов 140 миллионов фунтов. Однако «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что удастся сбить сумму.

Также Фернандес и Саммервилл интересны «ПСЖ». Однако у парижан есть более приоритетные варианты на позиции.