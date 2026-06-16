Казахстанского арбитра арестовали после скандального матча

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Абай, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Семея рассмотрел дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 434 КоАП (Мелкое хулиганство).
Судом установлено, что 14 июня 2026 года во время футбольного матча между клубами «Елимай» и «Ордабасы» на стадионе «Спартак» между арбитром и другим лицом произошел конфликт.
Судья матча, находясь в общественном месте в присутствии других граждан выражался нецензурной бранью в адрес потерпевшего, а также демонстрировал непристойные жесты.
Вина правонарушителя подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе протоколом об административном правонарушении, показаниями потерпевшего и свидетелей, видеозаписью произошедшего, рапортом сотрудника полиции и другими материалами дела.
В ходе судебного заседания заслушаны его объяснения, возражения потерпевшего, его представителя и свидетелей, после чего суд пришел к выводу о наличии в действиях правонарушителя состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 434 ч.1 КоАП.
Согласно указанной норме закона, мелким хулиганством признаются нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.
Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, судом не установлено.
При назначении взыскания суд учел характер совершенного правонарушения, а также данные о личности правонарушителя.
Установлено, что в течение последнего года мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, однако должных выводов для себя не сделал и вновь совершил умышленное правонарушение.
С целью предупреждения совершения новых правонарушений, а также учитывая общественный резонанс, вызванный произошедшим инцидентом на футбольном матче, суд назначил ему административное взыскание в виде ареста сроком на 5 суток.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, после матча «Елимая» и «Ордабасы» в Семее разгорелся судейский скандал. У арбитра Армана Исмуратова возник конфликт с главным тренером «Елимая» Андреем Карповичем и другими представителями хозяев поля.
Тренер обвинил судью в нецензурной брани и угрозах. Сам Исмуратов отметил брань со стороны Карповича. Арбитр подтвердил, что по возвращении в Астану был задержан полицейскими.
На ситуацию отреагировал и аким области Абай Берик Уали.