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Умер главный тренер французского футбольного клуба «Брест»

Под руководством Эрика Руа, которому было 58 лет, команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.

Источник: Getty Images

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба «Брест» Эрик Руа умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщила газета L'Equipe.

Телеканал RMC Sport со ссылкой на семью Руа сообщил, что специалист больше трех лет боролся с раком поджелудочной железы.

Руа возглавил «Брест» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством заняла третье место в чемпионате Франции и впервые в клубной истории завоевала право на участие в еврокубках, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Тогда его признали лучшим тренером прошедшей кампании. До этого специалист работал во французской «Ницце».

В качестве профессионального футболиста Руа выступал за французские «Ниццу», «Тулон», «Лион», «Марсель», «Труа», английский «Сандерленд» и испанский «Райо Вальекано». С «Марселем» он дошел до финала Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы) в сезоне-1998/99.

В минувшем сезоне «Брест» финишировал 12-м в чемпионате Франции.