Умер главный тренер французского футбольного клуба «Брест»

Руа возглавил «Брест» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством заняла третье место в чемпионате Франции и впервые в клубной истории завоевала право на участие в еврокубках, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Тогда его признали лучшим тренером прошедшей кампании. До этого специалист работал во французской «Ницце».