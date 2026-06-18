Алонзо рассказал, как умер тренер «Бреста» Руа: «Это кошмар — видеть человека в таком состоянии»

Я сказал ему: «Я вернусь на следующей неделе, поговорим о сборной.» Но он знал, что следующей недели не будет… Я поцеловал его в лоб, как делал с отцом. Он грустно посмотрел на меня, как будто хотел сказать: «Матч подходит к концу.» Когда твой брат жмет тебе руку и дает понять, что все кончено… Я сел в машину, зная, что больше его не увижу", — цитирует L'Equipe Алонзо.