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Алонзо рассказал, как умер тренер «Бреста» Руа: «Это кошмар — видеть человека в таком состоянии»

Экс-вратарь «ПСЖ» и «Сент-Этьена» Жером Алонзо рассказал, почему умер его друг и главный тренер «Бреста» Эрик Руа.

Экс-вратарь «ПСЖ» и «Сент-Этьена» Жером Алонзо рассказал, почему умер его друг и главный тренер «Бреста» Эрик Руа. Французскому специалисту было 58 лет, последние 3,5 года он боролся с раком поджелудочной железы.

«Последние два раза, когда мы виделись, я даже не мог взять в руки руль, уезжая от него. Это кошмар — видеть друга в таком состоянии. Человека, который никогда не пил и не курил, который заботился о себе… и тут приходит болезнь. Думаешь: “Нет, это невозможно.” Я видел его в воскресенье, он был измотан, ему все надоело.

Я сказал ему: «Я вернусь на следующей неделе, поговорим о сборной.» Но он знал, что следующей недели не будет… Я поцеловал его в лоб, как делал с отцом. Он грустно посмотрел на меня, как будто хотел сказать: «Матч подходит к концу.» Когда твой брат жмет тебе руку и дает понять, что все кончено… Я сел в машину, зная, что больше его не увижу", — цитирует L'Equipe Алонзо.

Руа стренировал «Брест» с января 2023 года. С ним команда впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа скончался в возрасте 58 лет.