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Луис Кампос — о смерти Руа: «Я потерял друга, футбол и мир тоже»

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос выразил соболезнования в связи со смертью главного тренера «Бреста» Эрика Руа.

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос выразил соболезнования в связи со смертью главного тренера «Бреста» Эрика Руа.

«Я потерял друга, футбол и мир тоже. Я всегда буду тебе благодарен за исключительный прием, который ты мне оказал во французском футболе с моего первого года в Монако. От начала до конца. Великий и честный джентльмен. Покойся с миром. Все мои мысли с твоей семьей», — написал Кампос в социальных сетях.

В среду, 17 июня, стало известно о смерти французского специалиста, который с января 2023 года. С ним команда впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов. 58-летний специалист несколько лет боролся с раком поджелудочной железы.

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа скончался в возрасте 58 лет.