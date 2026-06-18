Луис Кампос — о смерти Руа: «Я потерял друга, футбол и мир тоже»

«Я потерял друга, футбол и мир тоже. Я всегда буду тебе благодарен за исключительный прием, который ты мне оказал во французском футболе с моего первого года в Монако. От начала до конца. Великий и честный джентльмен. Покойся с миром. Все мои мысли с твоей семьей», — написал Кампос в социальных сетях.