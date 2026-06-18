«Уотфорд» выразил соболезнования по поводу смерти Руа

«Уотфорд» выразил соболезнования в связи со смертью главного тренера «Бреста» Эрика Руа. С декабря 2019 года по июль 2020 года работал в английском клубе спортивным директором.
«Мы глубоко опечалены известием о кончине нашего бывшего спортивного директора Эрика Руа, которому было 58 лет. Наши мысли с близкими Эрика, включая его жену Летицию и двух детей», — написала пресс-служба клуба в социальных сетях.
В среду, 17 июня, стало известно о смерти французского специалиста, который с января 2023 года. С ним команда впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов. 58-летний специалист несколько лет боролся с раком поджелудочной железы.
Главный тренер «Бреста» Эрик Руа скончался в возрасте 58 лет.