Дешам: «Руа боролся со своей болезнью с решимостью, которая заслуживает уважения»

Два года назад я с большим удовольствием вручил ему награду «Лучший тренер Лиги 1» на церемонии UNFP. Эрик занимал различные должности в нескольких клубах, а также в СМИ, и его профессионализм всегда вызывал восхищение. Он боролся со своей болезнью с решимостью, которая заслуживает уважения.