Дешам: «Руа боролся со своей болезнью с решимостью, которая заслуживает уважения»

Главный тренер сборной Франции Дидьед Дешам выразил соболезнования в связи со смертью главного тренера «Бреста» Эрика Руа.
«Трагическая смерть Эрика Руа лишила французский футбол высококвалифицированного тренера и поистине обаятельной личности. Его достижения с “Брестом”, и особенно выход в Лигу чемпионов, подчеркивали его глубокое понимание игры и своих игроков.
Два года назад я с большим удовольствием вручил ему награду «Лучший тренер Лиги 1» на церемонии UNFP. Эрик занимал различные должности в нескольких клубах, а также в СМИ, и его профессионализм всегда вызывал восхищение. Он боролся со своей болезнью с решимостью, которая заслуживает уважения.
Лично я знал и ценил Эрика вне поля. Я буду помнить его как глубоко человечного человека. Я выражаю искренние и скорбные соболезнования его жене, детям и всем, кто его любил", — приводит L'Equipe слова Дешама.
В среду, 17 июня, стало известно о смерти французского специалиста, который с января 2023 года. С ним команда впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов. 58-летний специалист несколько лет боролся с раком поджелудочной железы.
Главный тренер «Бреста» Эрик Руа скончался в возрасте 58 лет.