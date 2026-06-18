«Ливерпуль» сообщил «Лейпцигу», что готов заплатить 100 миллионов евро за Диоманде

Мерсисайдцы считаются главными претендентами на 19-летнего ивуарийца, однако изучают других футболистов, которые выступают на позиции Диоманде на случай, если сделка не состоится. В сферу интересов «Ливерпуля» входят Янкуба Минте («Брайтон»), Саид Эль Мала («Кельн») и Матиас Фернандес-Пардо («Лилль»).
На Диоманде также претендует «ПСЖ», но парижане еще не вступали в переговоры по поводу возможного трансфера.
Диоманде перешел в «Лейпциг» из «Леганеса» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 вингер провел за немецкую команду 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.