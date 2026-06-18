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«Ливерпуль» сообщил «Лейпцигу», что готов заплатить 100 миллионов евро за Диоманде

«Ливерпуль» сообщил «Лейпцигу», что готов подписать форварда Яна Диоманде за 100 миллионов евро, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Источник: Getty Images

Мерсисайдцы считаются главными претендентами на 19-летнего ивуарийца, однако изучают других футболистов, которые выступают на позиции Диоманде на случай, если сделка не состоится. В сферу интересов «Ливерпуля» входят Янкуба Минте («Брайтон»), Саид Эль Мала («Кельн») и Матиас Фернандес-Пардо («Лилль»).

На Диоманде также претендует «ПСЖ», но парижане еще не вступали в переговоры по поводу возможного трансфера.

Диоманде перешел в «Лейпциг» из «Леганеса» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 вингер провел за немецкую команду 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.