«Ливерпуль» сообщил «Лейпцигу», что готов заплатить 100 миллионов евро за Диоманде

Диоманде перешел в «Лейпциг» из «Леганеса» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 вингер провел за немецкую команду 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.