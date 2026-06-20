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«Алтай» спасся от поражения в концовке матча против «Жетысу» в КПЛ

Усть-каменогорский футбольный клуб «Алтай» на своем поле сыграл вничью с талдыкорганским «Жетысу» в матче 14-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ФК "Алтай"

Матч прошел на стадионе «Восток» в Усть-Каменогорске и завершился результативной ничьей со счетом — 3:3.

В составе хозяев поля авторами голов стали сербский нападающий Драган Стойсавлевич (59), грузинский форвард Элгуджа Лобжанизде (79) и от поражения команду спас отечественный вингер Денис Митрофанов.

За «Жетысу» забитыми мячами отметились казахстанский защитник Асхат Балтабеков (8), черногорский игрок обороны Йован Пайович (13) и отечественный нападающий Нурбол Ануарбеков (64).

После 14 туров «Жетысу» набрал 15 баллов и на данный момент располагается на 11-м месте в чемпионате Казахстана.

«Алтай» имея в своем активе 10 очков, находится на 14-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

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