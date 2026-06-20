«Женис» в меньшинстве сыграл вничью с «Иртышом» в матче Казахстанской премьер-лиги

Матч прошел на «Астана арене» в столице и завершился ничьей со счетом — 0:0.
Во втором тайме хозяева поля остались в меньшинстве. Прямую красную карточку на 65-й минуте получил грузинский защитник «Жениса» Зураб Тевзадзе, который покинул поле до конца встречи.
После 14 туров подопечные Али Алиева идут на восьмом месте в чемпионате Казахстана, имея с своем активе 17 очков. Следующий матч столичный коллектив проведет также на домашнем поле против «Астаны» 28-го июня.
«Иртыш» с 10 баллам находится на 14-й строчке турнирной таблицы КПЛ. В рамках 15-го тура павлодарцы также 28-го июня сыграют против кызылординского «Кайсара».