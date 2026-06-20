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«Ордабасы» обыграл «Каспий» и продлил серию без поражений в КПЛ

Шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» на своем поле одержал победу над актауским «Каспием» в рамках 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ФК "Ордабасы"

Матч прошел на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершился победой хозяев поля со счетом — 2:0.

Авторами забитых голов в составе победителей стали бразильские нападающие Лео Нател и Звертон, которые отличились в первом тайме на 23-й и 45+1-й минуте соответственно.

«Ордабасы» после 14 туров набрал 34 балла и сохранил отрыв от ближайшего преследователя алматинского «Кайрата» до четырех очков. Действующий лидер КПЛ в этом сезоне еще не потерпел ни одного поражения.

«Каспий» же идет на последнем, 16 месте турнирной таблицы чемпионата Казахстана, имея в своем активе 8 очков.

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