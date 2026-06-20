«Ордабасы» обыграл «Каспий» и продлил серию без поражений в КПЛ

Матч прошел на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершился победой хозяев поля со счетом — 2:0.
Авторами забитых голов в составе победителей стали бразильские нападающие Лео Нател и Звертон, которые отличились в первом тайме на 23-й и 45+1-й минуте соответственно.
«Ордабасы» после 14 туров набрал 34 балла и сохранил отрыв от ближайшего преследователя алматинского «Кайрата» до четырех очков. Действующий лидер КПЛ в этом сезоне еще не потерпел ни одного поражения.
«Каспий» же идет на последнем, 16 месте турнирной таблицы чемпионата Казахстана, имея в своем активе 8 очков.