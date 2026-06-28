«Ордабасы» минимально обыграл «Улытау» в матче Премьер-лиги

Единственное результативное действие в матче случилось под занавес первого тайма. На 41-й минуте футболисты «Ордабасы» отличились забитым мячом, который стал победным. Этот гол позволил гостям уйти на перерыв с преимуществом в счете. Во второй половине игры цифры на табло не изменились — оборона лидирующего в турнире клуба удержала минимальный перевес до финального свистка.