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«Ордабасы» минимально обыграл «Улытау» в матче Премьер-лиги

Встреча 15-го тура чемпионата Казахстана между «Улытау» и «Ордабасы» завершилась победой гостей со счетом 0:1. Игра прошла 28 июня на поле стадиона хозяев.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Единственное результативное действие в матче случилось под занавес первого тайма. На 41-й минуте футболисты «Ордабасы» отличились забитым мячом, который стал победным. Этот гол позволил гостям уйти на перерыв с преимуществом в счете. Во второй половине игры цифры на табло не изменились — оборона лидирующего в турнире клуба удержала минимальный перевес до финального свистка.

Букмекеры предлагали коэффициент 5,40 на итоговый счет 0:1 в пользу гостей. «Ордабасы» перед началом поединка считался фаворитом — на его победу давали 1,57. Ничья котировалась за 4,05, а на возможный успех «Улытау» можно было поставить с коэффициентом 6,07.

Команды забили один мяч на двоих, при этом в протоколе встречи не зафиксировано ни одного нарушения, повлекшего за собой желтую карточку. Информации о владении мячом, количестве ударов и угловых в официальных данных матча нет.

«Ордабасы» после этого тура укрепил свои позиции на первом месте в таблице Премьер-лиги, набрав 37 очков. Клуб продолжает успешную серию и одержал уже седьмую победу подряд. «Улытау» с 23 очками остался на пятой строчке в чемпионате. Следующая встреча этих соперников запланирована на 5 июля и начнется в 18:00 мск.