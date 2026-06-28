«Женис» и «Астана» поделили очки в матче Премьер-Лиги

Гости открыли счет на 29-й минуте встречи. На 38-й минуте положение столичного клуба осложнилось — арбитр показал прямую красную карточку игроку «Астаны», оставив команду в меньшинстве. Хозяева поля смогли реализовать численное преимущество во второй половине игры. На 68-й минуте «Женис» сравнял счет, а на 79-й минуте вышел вперед. Удержать победный результат футболистам «Жениса» не удалось: на 4-й добавленной минуте ко второму тайму «Астана» забила второй мяч и ушла от поражения.