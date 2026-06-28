Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
ЮАР
:
Канада
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.43
П2
1.84
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2

«Женис» и «Астана» поделили очки в матче Премьер-Лиги

«Женис» и «Астана» сыграли вничью в рамках регулярного сезона Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2. Матч состоялся 28 июня, стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Гости открыли счет на 29-й минуте встречи. На 38-й минуте положение столичного клуба осложнилось — арбитр показал прямую красную карточку игроку «Астаны», оставив команду в меньшинстве. Хозяева поля смогли реализовать численное преимущество во второй половине игры. На 68-й минуте «Женис» сравнял счет, а на 79-й минуте вышел вперед. Удержать победный результат футболистам «Жениса» не удалось: на 4-й добавленной минуте ко второму тайму «Астана» забила второй мяч и ушла от поражения.

Котировка на итоговые 2:2 в этом противостоянии доходила до 15,00. Перед началом встречи букмекеры считали «Астану» фаворитом — победа гостей оценивалась коэффициентом 2,23. Шанс на успех «Жениса» котировался за 3,20, а на ничью предлагали 3,45.

Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,85, на то, что обе команды забьют, давали 1,72. Поскольку встреча завершилась вничью 2:2, также сыграл вариант «обе забьют — да».

По итогам 15 туров «Астана» набрала 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Женис» располагается на десятой строчке, имея в активе 18 баллов. Следующий матч обе команды проведут друг против друга 3 июля в 17:00 мск в рамках очередного тура чемпионата.