«Женис» и «Астана» поделили очки в матче Премьер-Лиги

Гости открыли счет на 29-й минуте встречи. На 38-й минуте положение столичного клуба осложнилось — арбитр показал прямую красную карточку игроку «Астаны», оставив команду в меньшинстве. Хозяева поля смогли реализовать численное преимущество во второй половине игры. На 68-й минуте «Женис» сравнял счет, а на 79-й минуте вышел вперед. Удержать победный результат футболистам «Жениса» не удалось: на 4-й добавленной минуте ко второму тайму «Астана» забила второй мяч и ушла от поражения.
Котировка на итоговые 2:2 в этом противостоянии доходила до 15,00. Перед началом встречи букмекеры считали «Астану» фаворитом — победа гостей оценивалась коэффициентом 2,23. Шанс на успех «Жениса» котировался за 3,20, а на ничью предлагали 3,45.
Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,85, на то, что обе команды забьют, давали 1,72. Поскольку встреча завершилась вничью 2:2, также сыграл вариант «обе забьют — да».
По итогам 15 туров «Астана» набрала 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Женис» располагается на десятой строчке, имея в активе 18 баллов. Следующий матч обе команды проведут друг против друга 3 июля в 17:00 мск в рамках очередного тура чемпионата.