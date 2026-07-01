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«Ковентри» продлил контракт с главным тренером Лэмпардом после выхода в АПЛ

Стороны заключили соглашение до конца сезона-2028/29.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Ковентри» продлил контракт с главным тренером Фрэнком Лэмпардом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Стороны заключили соглашение до конца сезона-2028/29. Прежний контракт был рассчитан до лета 2027 года.

Лэмпарду 48 лет. Он тренирует «Ковентри» с ноября 2024 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне стала победителем Чемпионшипа и вышла в Английскую премьер-лигу (АПЛ) — сильнейший дивизион чемпионата страны.

До перехода в «Ковентри» Лэмпард исполнял обязанности главного тренера «Челси» с апреля по июнь 2023 года. С 2022 по 2023 год он возглавлял английский «Эвертон». Ранее он руководил «Челси» (2019−2021) и английским «Дерби Каунти» (2018−2019).

В период игровой карьеры Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год, с командой он стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2011/12) и Лиги Европы (2012/13), трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем Кубка Англии и по два раза — Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории «Челси» (211 голов в 648 матчах). Он также выступал за английские «Вест Хэм» (1995−2001), «Манчестер Сити» (2014−2015) и американский «Нью-Йорк Сити» (2014−2016). В составе сборной Англии провел 106 матчей и забил 29 голов.