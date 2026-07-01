«Ковентри» продлил контракт с главным тренером Лэмпардом после выхода в АПЛ

В период игровой карьеры Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год, с командой он стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2011/12) и Лиги Европы (2012/13), трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем Кубка Англии и по два раза — Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории «Челси» (211 голов в 648 матчах). Он также выступал за английские «Вест Хэм» (1995−2001), «Манчестер Сити» (2014−2015) и американский «Нью-Йорк Сити» (2014−2016). В составе сборной Англии провел 106 матчей и забил 29 голов.