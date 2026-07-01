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Словенский «Целе» объявил об уходе российского футболиста Иосифова

Россиянин в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский полузащитник Никита Иосифов покинул словенский футбольный клуб «Целе» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Эффективность, скорость и человеческие качества, которые оставили неизгладимый след в истории “Целе”. Никита, спасибо за все и удачи», — говорится в сообщении.

Иосифову 25 лет, он перешел в «Целе» в августе 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за команду 52 матча в разных турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач. Команда вместе с ним завоевала титул чемпиона Словении, а россиянин стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами.

Ранее спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин сообщил «Спорт-Экспрессу», что не знает, в каком клубе игрок продолжит карьеру.