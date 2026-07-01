Лучший бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026 перешел в «Баварию»

25-летний марокканец — главный бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026: на его счету три гола в четырёх матчах турнира. В группе С марокканцы набрали семь очков и вышли в плей-офф со второго места. На стадии 1/16 финала сборная Марокко по пенальти обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.), а в ⅛ финала встретится с Канадой.
В сезоне-2025/26 на счету Сайбари 19 голов и девять ассистов в 36 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Исмаэля в 32 млн евро.
«Бавария» в сезоне-2025/26 сумела выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов баварцы дошли до полуфинала, где уступили «ПСЖ» (5:6 по сумме двух встреч).