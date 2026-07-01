Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Англия
0
:
ДР Конго
1
Все коэффициенты
П1
4.70
X
2.68
П2
2.35
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.41
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2

Лучший бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026 перешел в «Баварию»

«Бавария» официально объявила о трансфере полузащитника Исмаэля Сайбари из ПСВ. С футболистом подписан контракт до 30 июня 2031 года, в мюнхенском клубе он будет выступать под 34-м номером.

Источник: Metaratings.ru

25-летний марокканец — главный бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026: на его счету три гола в четырёх матчах турнира. В группе С марокканцы набрали семь очков и вышли в плей-офф со второго места. На стадии 1/16 финала сборная Марокко по пенальти обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.), а в ⅛ финала встретится с Канадой.

В сезоне-2025/26 на счету Сайбари 19 голов и девять ассистов в 36 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Исмаэля в 32 млн евро.

«Бавария» в сезоне-2025/26 сумела выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов баварцы дошли до полуфинала, где уступили «ПСЖ» (5:6 по сумме двух встреч).