Лучший бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026 перешел в «Баварию»

25-летний марокканец — главный бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026: на его счету три гола в четырёх матчах турнира. В группе С марокканцы набрали семь очков и вышли в плей-офф со второго места. На стадии 1/16 финала сборная Марокко по пенальти обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.), а в ⅛ финала встретится с Канадой.