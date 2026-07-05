Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.85
П2
4.90
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.45
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.70
П2
1.92
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.45
П2
2.67
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Чжэцзян Профешионал»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую победу подряд в чемпионате Китая.

Все новости футбола в МАКС
Источник: CSL China

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» переиграл «Чжэцзян Профешионал» в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча в Шанхае завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился У Си (19-я и 51-я минуты), еще один мяч с пенальти забил Рафаэл Ратао (86). У гостей отличились Ван Юйдун (66) и Марко Толич (79).

«Шанхай», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает девятое место в таблице чемпионата Китая. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании.