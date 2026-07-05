«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Чжэцзян Профешионал»

Встреча в Шанхае завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился У Си (19-я и 51-я минуты), еще один мяч с пенальти забил Рафаэл Ратао (86). У гостей отличились Ван Юйдун (66) и Марко Толич (79).