Очередное усиление для Моуринью. «Реал» подписал Дюмфриса из «Интера»

«Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке. Мадридский клуб официально объявил о переходе защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса из «Интера». 30-летний футболист подписал контракт с испанским грандом до лета 2030 года.
«Добро пожаловать»
О том, что Дюмфрис окажется в составе «Королевского клуба», было известно еще в прошлом месяце. Президент сливочных Флорентино Перес заявлял: он обязательно подпишет защитника в случае победы на выборах. После переизбрания функционер приступил к выполнению обещаний, и 5 июля мадридцы официально подтвердили сделку.
«Реал» и «Интер» достигли соглашения о трансфере Дензела. Он будет выступать за наш клуб в течение следующих четырех сезонов — до 30 июня 2030 года", — говорится в заявлении пресс-службы.
В социальных сетях «Реал» коротко поприветствовал новичка: «Добро пожаловать, Дюмфрис!».
А миланцы тепло попрощались с одним из своих лидеров.
«Мы все влюбились в Дензела и его стремительные рывки, которые заставляли нас вновь чувствовать себя детьми. Удачи в будущем», — сказано в публикации нерадзурри.
Сумма трансфера официально не разглашается. По сообщениям СМИ, «Реал» активировал пункт о выкупе контракта за 20 миллионов евро. Ожидается, что в Мадриде нидерландец составит конкуренцию травматичному Тренту Александру-Арнолду на правом фланге обороны.
Еще один новичок
Дюмфрис выступал за «Интер» с 2021 года после перехода из ПСВ. В составе итальянского клуба защитник провел 207 матчей, забил 27 мячей и сделал 28 голевых передач — помог команде выиграть два чемпионских титула, а также трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Минувший сезон сложился для нидерландца непросто. Он пропустил несколько месяцев из-за травмы голеностопа, потребовавшей операции, однако все равно успел сыграть в 28 встречах во всех турнирах. В них он забил пять голов и дважды ассистировал партнерам.
На чемпионате мира-2026 Дюмфрис выходил в стартовом составе во всех четырех матчах сборной. Защитник помог команде пробиться в плей-офф, однако путь «Оранжевых» закончился в 1/16 финала — Нидерланды не смогли пройти Марокко (1:1, пен. — 2:3).
Теперь Дензел начинает новый этап карьеры в «Реале», который этим летом серьезно обновляет состав под нового тренера Жозе Моуринью. Дюмфрис стал уже четвертым игроком, перешедшим в Мадрид этим летом, — ранее команду пополнили Ибраима Конате, Бернарду Силва и Марк Кукурелья.