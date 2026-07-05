Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.85
П2
4.90
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.21
П2
2.50
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.70
П2
1.92
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.41
П2
2.67
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Очередное усиление для Моуринью. «Реал» подписал Дюмфриса из «Интера»

Флорентино Перес продолжает строить новую команду.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спорт-Экспресс

«Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке. Мадридский клуб официально объявил о переходе защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса из «Интера». 30-летний футболист подписал контракт с испанским грандом до лета 2030 года.

«Добро пожаловать»

О том, что Дюмфрис окажется в составе «Королевского клуба», было известно еще в прошлом месяце. Президент сливочных Флорентино Перес заявлял: он обязательно подпишет защитника в случае победы на выборах. После переизбрания функционер приступил к выполнению обещаний, и 5 июля мадридцы официально подтвердили сделку.

«Реал» и «Интер» достигли соглашения о трансфере Дензела. Он будет выступать за наш клуб в течение следующих четырех сезонов — до 30 июня 2030 года", — говорится в заявлении пресс-службы.

В социальных сетях «Реал» коротко поприветствовал новичка: «Добро пожаловать, Дюмфрис!».

А миланцы тепло попрощались с одним из своих лидеров.

«Мы все влюбились в Дензела и его стремительные рывки, которые заставляли нас вновь чувствовать себя детьми. Удачи в будущем», — сказано в публикации нерадзурри.

Сумма трансфера официально не разглашается. По сообщениям СМИ, «Реал» активировал пункт о выкупе контракта за 20 миллионов евро. Ожидается, что в Мадриде нидерландец составит конкуренцию травматичному Тренту Александру-Арнолду на правом фланге обороны.

Еще один новичок

Дюмфрис выступал за «Интер» с 2021 года после перехода из ПСВ. В составе итальянского клуба защитник провел 207 матчей, забил 27 мячей и сделал 28 голевых передач — помог команде выиграть два чемпионских титула, а также трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Минувший сезон сложился для нидерландца непросто. Он пропустил несколько месяцев из-за травмы голеностопа, потребовавшей операции, однако все равно успел сыграть в 28 встречах во всех турнирах. В них он забил пять голов и дважды ассистировал партнерам.

На чемпионате мира-2026 Дюмфрис выходил в стартовом составе во всех четырех матчах сборной. Защитник помог команде пробиться в плей-офф, однако путь «Оранжевых» закончился в 1/16 финала — Нидерланды не смогли пройти Марокко (1:1, пен. — 2:3).

Теперь Дензел начинает новый этап карьеры в «Реале», который этим летом серьезно обновляет состав под нового тренера Жозе Моуринью. Дюмфрис стал уже четвертым игроком, перешедшим в Мадрид этим летом, — ранее команду пополнили Ибраима Конате, Бернарду Силва и Марк Кукурелья.