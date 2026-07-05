Очередное усиление для Моуринью. «Реал» подписал Дюмфриса из «Интера»

О том, что Дюмфрис окажется в составе «Королевского клуба», было известно еще в прошлом месяце. Президент сливочных Флорентино Перес заявлял: он обязательно подпишет защитника в случае победы на выборах. После переизбрания функционер приступил к выполнению обещаний, и 5 июля мадридцы официально подтвердили сделку.