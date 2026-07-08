«Монако» подписал Сане

«Этот надежный защитник ростом 1,84 метра продолжит свое развитие в “Монако”, где будет играть в лиге, которую уже хорошо знает, используя свои оборонительные качества и умение начинать атаки в интересах монегасской команды», — написала пресс-служба монегасков.