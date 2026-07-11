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Ла Лиге придется перенести до шести матчей 1-го тура из-за ЧМ-2026

Ла Лиге придется перенести до шести матчей первого тура из-за чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Diario Sport.

Источник: Sport24

Дело в том, что первый тур запланирован на 14—16 августа, а ЧМ-2026 заканчивается 19 июля. Согласно рекомендациям испанского союза по защите прав игроков, после последнего матча на мундиале футболисты должны получить три недели отдыха и еще три недели на подготовку к новому сезону. Встречи же должны быть перенесены, даже если на турнире играет один представитель от клуба.

На данный момент должны быть перенесены следующие игры: «Барселона» — «Атлетик», «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад», «Атлетико» — «Малага» и «Сельта» — «Осасуна». После оставшихся четвертьфиналов ЧМ-2026 могут также понадобиться переносы матчей: «Валенсия» — «Бетис» и «Севилья» — «Райо Вальекано».

Отмечается, что при составлении календаря президент Ла Лиги Хавьер Тебас не ожидал, что в полуфинале ЧМ-2026 смогут сыграть столько игроков из чемпионата Испании.

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