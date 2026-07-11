Ла Лиге придется перенести до шести матчей 1-го тура из-за ЧМ-2026

Дело в том, что первый тур запланирован на
На данный момент должны быть перенесены следующие игры: «Барселона» — «Атлетик», «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад», «Атлетико» — «Малага» и «Сельта» — «Осасуна». После оставшихся четвертьфиналов ЧМ-2026 могут также понадобиться переносы матчей: «Валенсия» — «Бетис» и «Севилья» — «Райо Вальекано».
Отмечается, что при составлении календаря президент Ла Лиги Хавьер Тебас не ожидал, что в полуфинале ЧМ-2026 смогут сыграть столько игроков из чемпионата Испании.