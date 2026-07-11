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Источник: «Реал» договорился о продлении контракта с Винисиусом. Вингер станет вторым капитаном команды

Мадридский «Реал» и нападающий Винисиус Жуниор пришли к соглашению о продлении контракта. Об этом сообщает Madrid Zone (1,8 млн подписчиков в соцсети Х).

Источник: Sport24

Стороны уверены в заключении нового соглашения. Официальная встреча для подписания трудового договора состоится в конце июля.

Винисиус также станет вторым капитаном «Реала» после полузащитника Федерико Вальверде.