Матч «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого перенесли из-за угрозы тайфуна в Китае

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Матч 18-го тура чемпионата Китая по футболу между «Шанхай Шэньхуа» и пекинским «Бэйцзин Гоань» перенесен из-за угрозы тайфуна в Шанхае, сообщается в аккаунте команды в соцсети Weibo.
Встреча должна была пройти в субботу и начаться в 14:45 мск. Из-за приближения тайфуна в городе прогнозируются сильный ветер и проливные дожди, в связи с чем был объявлен желтый уровень опасности и все спортивные мероприятия на открытом воздухе были перенесены.
Новая дата матча будет определена позднее, а деньги за купленные билеты будут возвращены покупателям.
«Шанхай», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Китая.