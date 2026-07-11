Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Енисей
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.75
П2
3.20
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.27
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.80
П2
1.97
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.65
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Матч «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого перенесли из-за угрозы тайфуна в Китае

Матч «Шанхай Шэньхуа» — «Бэйцзин Гоань» перенесли из-за угрозы тайфуна в Китае.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Матч 18-го тура чемпионата Китая по футболу между «Шанхай Шэньхуа» и пекинским «Бэйцзин Гоань» перенесен из-за угрозы тайфуна в Шанхае, сообщается в аккаунте команды в соцсети Weibo.

Встреча должна была пройти в субботу и начаться в 14:45 мск. Из-за приближения тайфуна в городе прогнозируются сильный ветер и проливные дожди, в связи с чем был объявлен желтый уровень опасности и все спортивные мероприятия на открытом воздухе были перенесены.

Новая дата матча будет определена позднее, а деньги за купленные билеты будут возвращены покупателям.

«Шанхай», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Китая.