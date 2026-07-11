Матч «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого перенесли из-за угрозы тайфуна в Китае

Встреча должна была пройти в субботу и начаться в 14:45 мск. Из-за приближения тайфуна в городе прогнозируются сильный ветер и проливные дожди, в связи с чем был объявлен желтый уровень опасности и все спортивные мероприятия на открытом воздухе были перенесены.