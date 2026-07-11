Умер бывший владелец футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс

В 1982 году Бейтс приобрел «Челси» за 1 фунт стерлингов. Он был владельцем клуба более 20 лет. За это время команда выиграла два Кубка Англии (1997, 2000), Кубок английской лиги (1998), Кубок обладателей кубков (1998) и Суперкубок УЕФА (1998). В 2003 году Бейтс продал клуб Роману Абрамовичу.