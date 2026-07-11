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Умер бывший владелец футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Бывший владелец английского футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Источник: Reuters

Причина смерти не называется.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса. Клуб выражает искренние соболезнования жене, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за “Челси” в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта», — говорится в сообщении.

В 1982 году Бейтс приобрел «Челси» за 1 фунт стерлингов. Он был владельцем клуба более 20 лет. За это время команда выиграла два Кубка Англии (1997, 2000), Кубок английской лиги (1998), Кубок обладателей кубков (1998) и Суперкубок УЕФА (1998). В 2003 году Бейтс продал клуб Роману Абрамовичу.