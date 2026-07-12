Трезеге включил Сафонова в топ-3 лучших вратарей мира

«Я думаю, входит и в топ-5, особенно с учетом того, что он показал в этом году. Другие вратари не соответствовали привычному уровню, например (Джанлуиджи) Доннарумма или (Тибо) Куртуа. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день Сафонов входит в тройку лучших. В прошедшем сезоне он был главным вратарем “ПСЖ”. Теперь для него главное — подтвердить свой уровень в новом сезоне, еще раз показать, насколько он силен», — добавил экс-футболист.