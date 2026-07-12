Трезеге включил Сафонова в топ-3 лучших вратарей мира

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге заявил, что российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов входит в тройку лучших действующих голкиперов мира.
Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем «ПСЖ» и помог команде второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Также вместе с 27-летним россиянином парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, 12 раз сыграв на ноль.
«Он начинал вторым вратарем. Луис Энрике справедливо предоставил Сафонову шанс, и тот доказал, что является сильным и надежным. Он сыграл важную роль для “ПСЖ” и на сегодняшний день заслуженно стал основным голкипером такого большого клуба. Думаю, на клубном уровне он входит в десятку сильнейших вратарей мира. На уровне сборных мы, к сожалению, не можем оценить его», — заявил Трезеге в выпуске FONtour с чемпионата мира.
«Я думаю, входит и в топ-5, особенно с учетом того, что он показал в этом году. Другие вратари не соответствовали привычному уровню, например (Джанлуиджи) Доннарумма или (Тибо) Куртуа. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день Сафонов входит в тройку лучших. В прошедшем сезоне он был главным вратарем “ПСЖ”. Теперь для него главное — подтвердить свой уровень в новом сезоне, еще раз показать, насколько он силен», — добавил экс-футболист.
Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара», воспитанником которого является.