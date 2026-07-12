«Реал» побил рекорд по количеству голов, забитых игроками одного клуба на чемпионате мира

Футболисты «Реала» на нынешнем мундиале забили 19 голов — Килиан Мбаппе (8), Джуд Беллингем (6), Винисиус (4) и Арда Гюлер (1).
Ранее рекорд составлял 18 голов. Столько забили игроки венгерского «Гонведа» в 1954 году, немецкой «Баварии» в 2014 году и французского «ПСЖ» в 2022 году.
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Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше