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«Реал» побил рекорд по количеству голов, забитых игроками одного клуба на чемпионате мира

Игроки «Реала» установили рекорд по количеству голов, забитых игроками одного клуба на одном чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Getty Images

Футболисты «Реала» на нынешнем мундиале забили 19 голов — Килиан Мбаппе (8), Джуд Беллингем (6), Винисиус (4) и Арда Гюлер (1).

Ранее рекорд составлял 18 голов. Столько забили игроки венгерского «Гонведа» в 1954 году, немецкой «Баварии» в 2014 году и французского «ПСЖ» в 2022 году.

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