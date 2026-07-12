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«Тобол» обыграл «Окжетпес» в домашнем матче Премьер-Лиги

Встреча чемпионата прошла на стадионе «Орталык Алматы» в Алматы (Казахстан) и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Клуб из Костаная трижды поразил ворота соперника и обеспечил себе преимущество в два мяча.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Во втором тайме хозяева развили успех: на 61-й минуте они удвоили преимущество, а на 64-й забили третий мяч. Гости смогли ответить точным ударом с пенальти на 74-й минуте, который установил окончательный результат встречи.

До игры букмекеры отдавали предпочтение хозяевам. На их победу предлагали коэффициент 1,96. Ничейный исход котировался за 3,82, а успех «Окжетпеса» оценивался в 3,61.

Ставка на тотал больше 2,5 в этом матче принесла выигрыш с коэффициентом 1,62. На рынке «обе забьют — да» можно было заработать за 1,85, а победа «Тобола» с форой (0) шла за 1,91.

Команды подали 10 угловых — при таком результате сыграл тотал больше 9,5 с коэффициентом 1,85. По жёлтым карточкам зашёл исход меньше 5,5, который букмекеры предлагали за 1,60.

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Окжетпес» с 27 баллами находится на четвертой строчке. В следующем туре 18 июля «Тобол» сыграет в гостях против «Кызыл-Жара», а «Окжетпес» в этот же день встретится с «Жетысу».

Тобол Кс
3:1
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
Футбол, Казахстан, 17-й тур
12.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Сергей Попков
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