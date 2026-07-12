«Тобол» обыграл «Окжетпес» в домашнем матче Премьер-Лиги

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Окжетпес» с 27 баллами находится на четвертой строчке. В следующем туре 18 июля «Тобол» сыграет в гостях против «Кызыл-Жара», а «Окжетпес» в этот же день встретится с «Жетысу».