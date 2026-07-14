Капитан сборной Бельгии перешел в «Манчестер Юнайтед»

Капитан и полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте его нового клуба.
Контракт с 29-летним футболистом подписан на пять лет. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €42 млн.
Тилеманс был капитаном сборной Бельгии на чемпионате мира, он пропустил последний матч с испанцами (1:2) в четвертьфинале из-за полученной на разминке травмы.
ФИФА сообщала, что до четвертьфинальной стадии Тилеманс был игроком, преодолевшим самое большое расстояние в матчах турнира — почти 62 км. Всего в сборной Бельгии у Тилеманса 90 матчей и 15 голов.
Тилеманс играл за «Астон Виллу» с 2023 года, в прошлом сезоне выиграл с клубом Лигу Европы.
Полузащитник является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.