«Топ-5 команд РПЛ смогут навязать борьбу в Лиге чемпионов»

— Я скажу так, «Зенит» — это как минимум команда группового этапа Лиги чемпионов. Повторюсь, у них очень классный подбор футболистов. Мое субъективное мнение: если те звезды, которые есть в «Зените», добавят в игре без мяча и интенсивности, то эта команда вполне может дойти до хорошей стадии в Лиге чемпионов. Мы можем посмотреть на нынешний чемпионат мира, где сейчас каждая команда могла выиграть у каждой. Да, до полуфинала дошли в итоге сборные, которые можно было изначально причислить к фаворитом, но в целом этот чемпионат мира показывает, что футбол — не только работа с мячом, но и без мяча. Если у «Зенита» с этим будет хорошо, то у него большой потенциал для игры не просто в еврокубках, а конкретно в Лиге чемпионов.