«Топ-5 команд РПЛ смогут навязать борьбу в Лиге чемпионов»

Год назад защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян перешел в белградскую «Црвену Звезду», с которой минувшей весной выиграл чемпионат Сербии. Теперь он готовится к новому сезону и выступлению в Лиге чемпионов, где для выхода в общий этап его команде предстоит преодолеть три квалификационных раунда. В первом из них белградцы сыграют 21 и 28 июля. В рамках подготовки к этим матчам 12 июля команда Деяна Станковича провела в Санкт-Петербурге контрольную встречу с «Зенитом» и уступила — 1:3.
В интервью «Известиям» Тикнизян подвел итоги своего первого сезона в Сербии, сравнил местный футбол с российским, оценил перспективы отечественных клубов в еврокубках в случае возвращения, а также прокомментировал бронзовые медали «Локомотива» в минувшем чемпионате России — первые для железнодорожников за пять лет.
— С каким настроением подходите ко второму для себя сезону в Сербии?
— С очень хорошим. Понятно, что последний контрольный матч с «Зенитом» оставляет желать лучшего в плане настроения. Но все мы прекрасно понимаем, что были под колоссальными нагрузками, как и «Зенит». Поэтому в матче в Питере самым главным было преодолевать себя. Всем нам — и «Црвене», и «Зениту» — было тяжело во втором тайме. Если смотреть внимательно матч, то видно, что был перепад темпа: то мы сядем в оборону, то соперник. И в любом случае в плане подготовке к новому сезону было полезно сыграть в Питере, поскольку «Зенит» — классная команда с классным подбором футболистов. С ними прекрасно играть, поскольку они играют в атакующий футбол: дают играть другим и играют сами.
— Насколько за прошедший год адаптировались к жизни в новой стране и игре в новом чемпионате?
— Всё прошло прекрасно. Думаю, сейчас я уже как свой. У нас есть очень четкая задача на сезон, в первую очередь на ближайшие два месяца, когда будет проходить квалификационная часть Лиги чемпионов.
— Задача — пройти в групповой этап?
— Да. Понятно, что это будет очень тяжело. Но никто изначально и не говорил, что будет легко.
— В прошлом сезоне вы поиграли с «Црвеной» в еврокубках на уровне квалификации Лиги чемпионов, общего этапа и плей-офф Лиги Европы. Насколько там будет сложно играть российским командам, когда их туда допустят?
— Я скажу так, «Зенит» — это как минимум команда группового этапа Лиги чемпионов. Повторюсь, у них очень классный подбор футболистов. Мое субъективное мнение: если те звезды, которые есть в «Зените», добавят в игре без мяча и интенсивности, то эта команда вполне может дойти до хорошей стадии в Лиге чемпионов. Мы можем посмотреть на нынешний чемпионат мира, где сейчас каждая команда могла выиграть у каждой. Да, до полуфинала дошли в итоге сборные, которые можно было изначально причислить к фаворитом, но в целом этот чемпионат мира показывает, что футбол — не только работа с мячом, но и без мяча. Если у «Зенита» с этим будет хорошо, то у него большой потенциал для игры не просто в еврокубках, а конкретно в Лиге чемпионов.
— А команды с менее дорогим подбором игроков, но борющиеся за медали? Например, тот «Локомотив», из которого вы уходили, по подбору игроков мог бы, например, в групповом этапе Лиги Европы играть и бороться за выход в плей-офф?
— Тут сложно сравнить, поскольку я не играл против «Локомотива» в последний год и не был внутри команды. Мы, например, сейчас сыграли против «Зенита» и прошлым летом играли против него. И, исходя из этого, я даю вам конкретный ответ, на что мог бы Питер претендовать в еврокубках. По остальным клубам РПЛ мне тяжело сделать вывод. А пустословить не хочу.
— Но, когда вы перешли год назад в «Црвену», вам трудно было привыкать к уровню скоростей и борьбе в чемпионате Сербии и еврокубках по сравнению с той РПЛ, в которой вы играли в последние годы за «Локомотив»?
— Понятно, что футбол немножко отличается. Наверное, интенсивностью и переходными фазами. Но топ-5 или топ-6 команд РПЛ готовы к этим скоростям. Я думаю, через адаптацию они спокойно смогут навязывать борьбу в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы — проблем с этим не будет.
— Следили за «Локомотивом» в прошлом сезоне?
— Я общаюсь с некоторыми ребятами в клубе. Не буду говорить, с кем, но это человек пять-шесть. Следил за результатами команды и очень рад за ребят, что финишировали в первой тройке чемпионата. Они заслужили эту бронзу своей работой — за счет сплоченности, за счет того, какой они проделывают объем беговой работы и работы на теоретических занятиях. Очень рад за ребят из «Локомотива»: они по праву заслужили эту медаль.
— В конце февраля вы дали жесткое интервью, где среди прочего раскритиковали главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и спросили, где его мужское начало. Как отреагировали на его скорый ответ «Мы начали проветривать раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая»?
— Это уже история. Я уже больше об этом не думаю. Сейчас совсем другие цели и задачи. А это уже в прошлом и осталось там.
— Возвращение в РПЛ в ближайшие годы рассматриваете?
— Это вопрос к руководству «Црвены». На сегодняшний день, повторюсь, задача только одна. Я игрок «Црвены», и нам поставили конкретную цель, к которой нужно прийти.
— Многим казалось, что «Црвена» для вас будет перевалочным пунктом в более сильные европейские национальные чемпионаты. Такая цель у вас есть?
— Цель — побеждать в каждой игре, выиграть чемпионат Сербии и как можно дальше пройти в еврокубках. А как будет дальше, не задумываюсь. Для меня «Црвена» — не перевалочный пункт, а команда, который я должен дать всё, потому что они меня здорово приняли и дали мне всё, чтобы играть в хороший футбол.
Алексей Фомин