Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
2
:
Жальгирис К
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
4
:
Борац Б-Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ТНС
1
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дьер
2
:
Викингур Р
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рига
3
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
2
:
Флора
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
1
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
2
:
Вардар
3
П1
X
П2

«Топ-5 команд РПЛ смогут навязать борьбу в Лиге чемпионов»

Футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян — о еврокубках, задачах на сезон, бронзе «Локомотива» и конфликте с Галактионовым.

Источник: Известия

Год назад защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян перешел в белградскую «Црвену Звезду», с которой минувшей весной выиграл чемпионат Сербии. Теперь он готовится к новому сезону и выступлению в Лиге чемпионов, где для выхода в общий этап его команде предстоит преодолеть три квалификационных раунда. В первом из них белградцы сыграют 21 и 28 июля. В рамках подготовки к этим матчам 12 июля команда Деяна Станковича провела в Санкт-Петербурге контрольную встречу с «Зенитом» и уступила — 1:3.

В интервью «Известиям» Тикнизян подвел итоги своего первого сезона в Сербии, сравнил местный футбол с российским, оценил перспективы отечественных клубов в еврокубках в случае возвращения, а также прокомментировал бронзовые медали «Локомотива» в минувшем чемпионате России — первые для железнодорожников за пять лет.

— С каким настроением подходите ко второму для себя сезону в Сербии?

— С очень хорошим. Понятно, что последний контрольный матч с «Зенитом» оставляет желать лучшего в плане настроения. Но все мы прекрасно понимаем, что были под колоссальными нагрузками, как и «Зенит». Поэтому в матче в Питере самым главным было преодолевать себя. Всем нам — и «Црвене», и «Зениту» — было тяжело во втором тайме. Если смотреть внимательно матч, то видно, что был перепад темпа: то мы сядем в оборону, то соперник. И в любом случае в плане подготовке к новому сезону было полезно сыграть в Питере, поскольку «Зенит» — классная команда с классным подбором футболистов. С ними прекрасно играть, поскольку они играют в атакующий футбол: дают играть другим и играют сами.

— Насколько за прошедший год адаптировались к жизни в новой стране и игре в новом чемпионате?

— Всё прошло прекрасно. Думаю, сейчас я уже как свой. У нас есть очень четкая задача на сезон, в первую очередь на ближайшие два месяца, когда будет проходить квалификационная часть Лиги чемпионов.

— Задача — пройти в групповой этап?

— Да. Понятно, что это будет очень тяжело. Но никто изначально и не говорил, что будет легко.

— В прошлом сезоне вы поиграли с «Црвеной» в еврокубках на уровне квалификации Лиги чемпионов, общего этапа и плей-офф Лиги Европы. Насколько там будет сложно играть российским командам, когда их туда допустят?

— Я скажу так, «Зенит» — это как минимум команда группового этапа Лиги чемпионов. Повторюсь, у них очень классный подбор футболистов. Мое субъективное мнение: если те звезды, которые есть в «Зените», добавят в игре без мяча и интенсивности, то эта команда вполне может дойти до хорошей стадии в Лиге чемпионов. Мы можем посмотреть на нынешний чемпионат мира, где сейчас каждая команда могла выиграть у каждой. Да, до полуфинала дошли в итоге сборные, которые можно было изначально причислить к фаворитом, но в целом этот чемпионат мира показывает, что футбол — не только работа с мячом, но и без мяча. Если у «Зенита» с этим будет хорошо, то у него большой потенциал для игры не просто в еврокубках, а конкретно в Лиге чемпионов.

— А команды с менее дорогим подбором игроков, но борющиеся за медали? Например, тот «Локомотив», из которого вы уходили, по подбору игроков мог бы, например, в групповом этапе Лиги Европы играть и бороться за выход в плей-офф?

— Тут сложно сравнить, поскольку я не играл против «Локомотива» в последний год и не был внутри команды. Мы, например, сейчас сыграли против «Зенита» и прошлым летом играли против него. И, исходя из этого, я даю вам конкретный ответ, на что мог бы Питер претендовать в еврокубках. По остальным клубам РПЛ мне тяжело сделать вывод. А пустословить не хочу.

— Но, когда вы перешли год назад в «Црвену», вам трудно было привыкать к уровню скоростей и борьбе в чемпионате Сербии и еврокубках по сравнению с той РПЛ, в которой вы играли в последние годы за «Локомотив»?

— Понятно, что футбол немножко отличается. Наверное, интенсивностью и переходными фазами. Но топ-5 или топ-6 команд РПЛ готовы к этим скоростям. Я думаю, через адаптацию они спокойно смогут навязывать борьбу в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы — проблем с этим не будет.

— Следили за «Локомотивом» в прошлом сезоне?

— Я общаюсь с некоторыми ребятами в клубе. Не буду говорить, с кем, но это человек пять-шесть. Следил за результатами команды и очень рад за ребят, что финишировали в первой тройке чемпионата. Они заслужили эту бронзу своей работой — за счет сплоченности, за счет того, какой они проделывают объем беговой работы и работы на теоретических занятиях. Очень рад за ребят из «Локомотива»: они по праву заслужили эту медаль.

— В конце февраля вы дали жесткое интервью, где среди прочего раскритиковали главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и спросили, где его мужское начало. Как отреагировали на его скорый ответ «Мы начали проветривать раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая»?

— Это уже история. Я уже больше об этом не думаю. Сейчас совсем другие цели и задачи. А это уже в прошлом и осталось там.

— Возвращение в РПЛ в ближайшие годы рассматриваете?

— Это вопрос к руководству «Црвены». На сегодняшний день, повторюсь, задача только одна. Я игрок «Црвены», и нам поставили конкретную цель, к которой нужно прийти.

— Многим казалось, что «Црвена» для вас будет перевалочным пунктом в более сильные европейские национальные чемпионаты. Такая цель у вас есть?

— Цель — побеждать в каждой игре, выиграть чемпионат Сербии и как можно дальше пройти в еврокубках. А как будет дальше, не задумываюсь. Для меня «Црвена» — не перевалочный пункт, а команда, который я должен дать всё, потому что они меня здорово приняли и дали мне всё, чтобы играть в хороший футбол.

Алексей Фомин