Троссард стал футболистом «Бешикташа»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард перешел из лондонского «Арсенала» в стамбульский «Бешикташ», сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.
Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на один сезон. «Бешикташ» выплатит «Арсеналу» 18 миллионов евро шестью равными платежами в течение трех лет. Зарплата Троссарда составит 6,5 миллиона евро за сезон.
Троссард выступал за «Арсенал» с 2023 года. В минувшем сезоне он забил восемь мячей в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), а также дошел до финала Лиги чемпионов. На счету полузащитника 14 голов в 57 играх за сборную Бельгии.