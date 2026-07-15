Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Англия
1
:
Аргентина
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.55
П2
10.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Эгнатия
4
:
Петрокуб
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
14.25
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Сутьеска
0
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
27.00
X
4.80
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атерт
1
:
Клаксвик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
1
:
МЛ Витебск
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
5
:
Влазния
0
П1
X
П2

Троссард стал футболистом «Бешикташа»

Чемпион Англии в составе «Арсенала» Троссард стал футболистом «Бешикташа».

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард перешел из лондонского «Арсенала» в стамбульский «Бешикташ», сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на один сезон. «Бешикташ» выплатит «Арсеналу» 18 миллионов евро шестью равными платежами в течение трех лет. Зарплата Троссарда составит 6,5 миллиона евро за сезон.

Троссард выступал за «Арсенал» с 2023 года. В минувшем сезоне он забил восемь мячей в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), а также дошел до финала Лиги чемпионов. На счету полузащитника 14 голов в 57 играх за сборную Бельгии.