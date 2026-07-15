Троссард стал футболистом «Бешикташа»

Троссард выступал за «Арсенал» с 2023 года. В минувшем сезоне он забил восемь мячей в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), а также дошел до финала Лиги чемпионов. На счету полузащитника 14 голов в 57 играх за сборную Бельгии.