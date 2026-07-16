Сборная Лиги MX объявила состав на Матч всех звезд со сборной МЛС

Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас, участник трех чемпионатов мира, и мексиканский вундеркинд Хильберто Мора вошли в состав сборной Лиги MX, которая встретится со игроками МЛС в Матче всех звезд 29 июля.
Лига MX объявила состав из 26 игроков 15 июля. Еще два игрока будут выбраны в ближайшие дни комиссаром Мексиканской федерации футбола Микелем Арриолой.
Из 26 игроков шестеро представляли Мексику на чемпионате мира-2026: Мора, Лира, Рейес, Гальярдо, Гутьеррес и Гонсалес.
Встреча со сборной МЛС станет пятой, когда представители двух лиг играют в Матче всех звезд. При этом МЛС подходит к матчу с тремя победами в предыдущих четырех играх.
Состав сборной Лиги MX на Матч всех звезд со сборной МЛС.
Вратари: Кейлор Навас («Пумас»), Науэль Гусман («Тигрес»).
Защитники: Бруно Мендес («Толука»), Уиллер Дитта («Крус Асуль»), Федерико Перейра («Толука»), Натан Силва («Пумас»), Исраэль Рейес («Америка»), Хесус Гарса («Тигрес»), Ричард Ледесма («Гвадалахара»), Хесус Гальярдо («Толука»), Брайан Гонсалес («Гвадалахара»), Эрик Лира («Крус Асуль»).
Полузащитники: Франко Ромеро («Толука»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Икер Фимбрес («Монтеррей»), Николас Кастро («Толука»), Брайан Гутьеррес («Гвадалахара»), Фернандо Горриаран («Тигрес»), Хильберто Мора («Тихуана»), Хосе Парадела («Крус Асуль»), Хуан Брунетта («Тигрес»), Кевин Кастаньеда («Тихуана»).
Нападающие: Сантьяго Сандаваль («Гвадалахара»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Роберт Моралес («Пумас»).