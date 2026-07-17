Матч MLS «Чикаго» — «Ванкувер» перенесли из-за лесных пожаров в Канаде

Встреча должна была пройти в ночь на 17 июля по московскому времени на домашнем стадионе «Чикаго». В ней за американский клуб должен был дебютировать лучший нападающий сборной Польши Роберт Левандовский, который перешел в команду в нынешнее межсезонье.