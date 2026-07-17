Матч MLS «Чикаго» — «Ванкувер» перенесли из-за лесных пожаров в Канаде

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между «Чикаго» и «Ванкувером» перенесли из-за неблагоприятного воздуха, который образовался на фоне лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщил портал The Athletic.
Встреча должна была пройти в ночь на 17 июля по московскому времени на домашнем стадионе «Чикаго». В ней за американский клуб должен был дебютировать лучший нападающий сборной Польши Роберт Левандовский, который перешел в команду в нынешнее межсезонье.
«Из-за дыма от лесных пожаров в Канаде индекс качества воздуха в Чикаго достиг худших значений. Власти закрыли все общественные пляжи и бассейны, а в районе Чикагских парков отменили все мероприятия на свежем воздухе, которые нельзя было проводить внутри помещений», — говорится в материале.
Канаду охватили сильные лесные пожары, возникшие из-за аномальной жары, которая длится уже несколько недель.