«Нант» перестал платить зарплату нападающему сборной Египта Мохамеду

Главный тренер «Нанта» Мишель Дер Закарян в интервью ActuFoot подтвердил, что руководство клуба приняло решение приостановить выплату заработной платы нападающему Мустафе Мохамеду.
28-летний египтянин по-прежнему без каких-либо объяснений не прибыл на сборы «Нанта», который готовится к новому сезону.
По информации источника, игрок недоволен сокращением зарплаты, предусмотренным после вылета клуба в Лигу 2.
В сезоне-2025/26 Мохамед сыграл в 24 матчах чемпионата Франции и забил 4 гола. Вызов на ЧМ-2026 он не получил.