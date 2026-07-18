«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Фредрикстад»

Хозяева владели мячом 66% времени, нанесли 19 ударов (5 в створ) и подали 12 угловых. По угловым ударам сыграл тотал больше 10,5 с коэффициентом 2,03, при этом гости не исполнили ни одного корнера. Арбитр показал 5 желтых карточек — при общем тотале 3,5 за 2,23 на больше. У «Фредрикстада» 4 предупреждения, у «Будё-Глимт» — 1.