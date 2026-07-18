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«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Фредрикстад»

«Будё-Глимт» одержал минимальную победу над «Фредрикстадом» в матче чемпионата Норвегии. Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в городе Bodo и завершилась со счетом 1:0.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Единственный гол был забит в самой концовке первого тайма.

Первая половина встречи проходила при значительном преимуществе хозяев поля, однако распечатать ворота соперника удалось лишь перед самым перерывом. На 44-й минуте защитник гостей F. Ghebreyohannes получил предупреждение, а на 3-й добавленной минуте первого тайма нападающий Оле Дидрик Бломберг реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме темп игры поддерживался многочисленными заменами и паузами. На 50-й минуте судья показал желтую карточку форварду гостей Бенджамину Торесену Фарасу, а спустя девять минут предупреждение получил полузащитник хозяев Сондре Эукленд. В заключительный отрезок матча арбитр еще трижды фиксировал нарушения, заслуживающие желтых карточек у игроков гостевой команды — отличились Симен Рафн и Мартин Бёрсхейм.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин провел на поле весь матч и отыграл на ноль. За игру вратарь не получил серьезной нагрузки, так как соперник не нанес ни одного удара в створ его ворот.

Букмекеры считали хозяев поля явными фаворитами встречи: на победу «Будё-Глимт» предлагали коэффициент 1,12, в то время как на ничью давали 9,20, а на успех «Фредрикстада» — 16,00.

Тотал меньше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 3,80. Ставка на то, что хотя бы одна из команд не забьет, принималась с коэффициентом 1,82, а победа «Будё-Глимт» с форой (0) оценивалась в 1,03.

Хозяева владели мячом 66% времени, нанесли 19 ударов (5 в створ) и подали 12 угловых. По угловым ударам сыграл тотал больше 10,5 с коэффициентом 2,03, при этом гости не исполнили ни одного корнера. Арбитр показал 5 желтых карточек — при общем тотале 3,5 за 2,23 на больше. У «Фредрикстада» 4 предупреждения, у «Будё-Глимт» — 1.

«Будё-Глимт» укрепил лидерство в турнирной таблице Высшей Лиги, набрав 29 очков в 13 матчах. «Фредрикстад» с 14 баллами остался на 11-й строчке. В следующем туре 22 июля лидер чемпионата примет «Хам-Кам», а «Фредрикстад» 27 июля отправится в гости к «Русенборгу».

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