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В чемпионате Мексики впервые удалили игрока за закрывание рта рукой

В первом туре Апертуры чемпионата Мексики между «Тигрес УАНЛ» и «Тихуаной» впервые было применено правило удаления игрока за закрывание рта рукой во время споров с соперников.

Источник: Спорт-Экспресс

В первом туре Апертуры чемпионата Мексики между «Тигрес УАНЛ» и «Тихуаной» впервые было применено правило удаления игрока за закрывание рта рукой во время споров с соперников.

«Тигрес» остался в меньшинстве в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу соперника. Уругвайский нападающий Родриго Агирре, игравший на чемпионате мира-2026, получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время конфликта с Алехандро Гомесом.

Матч закончился победой «Тихуаны» со счетом 3:1.

Впервые это новое правило было применено на ЧМ-2026 в конце первого тайма матча ЧМ-2026 между сборными Парагвая и Турции, когда парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку.

Впервые в истории футбола игрок был удален с поля за прикрывание рта руками при споре с соперником.