В чемпионате Мексики впервые удалили игрока за закрывание рта рукой

«Тигрес» остался в меньшинстве в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу соперника. Уругвайский нападающий Родриго Агирре, игравший на чемпионате мира-2026, получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время конфликта с Алехандро Гомесом.