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«Атланта» Миранчука проиграла «Нэшвиллу» в матче MLS

«Атланта» Миранчука проиграла «Нэшвиллу» в матче MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, уступила «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Шакур Мохаммед (79-я минута). Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты» и провел весь матч.

Миранчук в текущем регулярном чемпионате сыграл 14-ю встречу, с пятью голами в турнире полузащитник сборной России является лучшим бомбардиром команды.

«Атланта» потерпела второе поражение подряд, всего команда не может выиграть на протяжении четырех матчей и с 11 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции, которую с 36 очками возглавляет «Нэшвилл».