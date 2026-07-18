«Атланта» Миранчука проиграла «Нэшвиллу» в матче MLS.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, уступила «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Шакур Мохаммед (79-я минута). Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты» и провел весь матч.
Миранчук в текущем регулярном чемпионате сыграл 14-ю встречу, с пятью голами в турнире полузащитник сборной России является лучшим бомбардиром команды.
«Атланта» потерпела второе поражение подряд, всего команда не может выиграть на протяжении четырех матчей и с 11 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции, которую с 36 очками возглавляет «Нэшвилл».