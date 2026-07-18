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«Кайрат» объявил об уходе еще одного легионера

Аргентинский полузащитник Себастьян Себальос покинул «Кайрат», передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление алматинского футбольного клуба в соцсетях.

Источник: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Сотрудничество с 25-летним игроком прекращено по обоюдному согласию сторон. Себальос перешел в «Кайрат» в январе и подписал контракт до конца 2027 года, став первым аргентинским легионером в истории клуба. За несколько месяцев он провел 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

«ФК “Кайрат” благодарит Себастьяна за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Пока нет официальной информации о том, где Себальос продолжит карьеру. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

Ранее «Кайрат» объявил о переходе португальского полузащитника Густаво Мендонсы.