«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Тяньцзинь Тайгер»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» дома уступил «Тяньцзинь Тайгер» в матче 19-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча прошла в субботу в Шанхае и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Мячи забили Шадаш (75-я минута) и Альберто Куилес (81).
В начале второго тайма на стадионе начался проливной дождь, в результате которого матч был прерван на 72-й минуте, при счете 0:0. Перерыв продолжался чуть менее одного часа.
«Шанхай», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, имея игру в запасе. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. «Тяньцзинь Тайгер» (11 очков), который также был оштрафован на 10 очков, поднялся на предпоследнее, 15-е место.