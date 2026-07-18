Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.15
П2
3.94
Футбол. Первая лига
19.07
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
19.07
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
19.07
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
19.07
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
19.07
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Тяньцзинь Тайгер»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого уступил «Тяньцзинь Тайгер» в матче чемпионата Китая.

Источник: VCG/VCG via Getty Images

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» дома уступил «Тяньцзинь Тайгер» в матче 19-го тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча прошла в субботу в Шанхае и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Мячи забили Шадаш (75-я минута) и Альберто Куилес (81).

В начале второго тайма на стадионе начался проливной дождь, в результате которого матч был прерван на 72-й минуте, при счете 0:0. Перерыв продолжался чуть менее одного часа.

«Шанхай», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, имея игру в запасе. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. «Тяньцзинь Тайгер» (11 очков), который также был оштрафован на 10 очков, поднялся на предпоследнее, 15-е место.