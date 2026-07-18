«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Тяньцзинь Тайгер»

«Шанхай», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, имея игру в запасе. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. «Тяньцзинь Тайгер» (11 очков), который также был оштрафован на 10 очков, поднялся на предпоследнее, 15-е место.