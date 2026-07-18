«Каспий» ушел от поражения в гостевом матче против «Кайсара»

Первыми успеха добились хозяева поля. На 40-й минуте игроки «Кайсара» организовали результативную атаку, которая позволила команде выйти вперед и забрать преимущество перед перерывом. Первый тайм завершился с минимальным перевесом принимающей стороны.
Во второй половине встречи гости пытались отыграться, но оборона «Кайсара» справлялась с давлением почти до самого финального свистка. Только на 90-й минуте футболисты «Каспия» смогли забить ответный мяч и установить окончательный результат встречи.
Букмекеры предлагали на итоговую ничью со счетом 1:1 коэффициент 3,21. Шансы команд на успех оценивались экспертами как сопоставимые: на победу «Кайсара» давали 2,12, на триумф «Каспия» — 3,77, а на ничью — 3,21.
В этом матче зашел тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,80. Также сыграла ставка на то, что обе команды забьют, которая оценивалась котировкой 1,83. При этом на «обе забьют — нет» букмекеры предлагали 1,87.
По угловым сыграл тотал меньше 8,5 за 1,95 — на больше давали 1,75. В части дисциплинарных санкций на тотал жёлтых карточек 4,5 котировки распределились как 1,75 на больше и 1,95 на меньше.
По итогам 19 туров «Кайсар» набрал 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. «Каспий» с 18 баллами располагается на 13-й строчке чемпионата. В следующем туре «Кайсар» 26 июля в 16:00 мск сыграет на выезде против «Елимая», а «Каспий» в этот же день в 18:00 мск примет дома «Женис».