«Каспий» ушел от поражения в гостевом матче против «Кайсара»

По итогам 19 туров «Кайсар» набрал 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. «Каспий» с 18 баллами располагается на 13-й строчке чемпионата. В следующем туре «Кайсар» 26 июля в 16:00 мск сыграет на выезде против «Елимая», а «Каспий» в этот же день в 18:00 мск примет дома «Женис».